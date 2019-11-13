Фарерські острови знову закриють для туристів

Фарерські острови закриють у квітні 2020 року, щоб провести роботи з поліпшення популярних туристичних об'єктів.

Для цього відберуть 100 волонтуристів із різних країн, пише AFAR.

"Щоб острови не почали потерпати від наслідків овертуризму, Фарери вирішили закрити деякі зі своїх найпопулярніших туристичних об'єктів ще раз – із 16 до 17 квітня 2020 року, – щоб реалізувати різні проєкти із догляду за територією й зробити мандрівки більш екологічно стійкими по всій країні. Після успіху пілотної програми Closed for Maintenance, Open for Voluntourism у квітні 2019 року уряд Фарерських островів вирішив прийняти ще 100 волонтерів для допомоги в реалізації проєктів", - йдеться в повідомленні.

В обмін на працю учасникам пропонують кімнати, харчування, транспорт і навіть святкову вечерю в п'ятницю ввечері з місцевими жителями.

Кожен, хто опиниться серед 100 волонтуристів, візьме участь в одному з 14 проєктів на островах. Цьогоріч на Фарерах прокладали нові маршрути для туристів, розширювали інфраструктуру і встановлювали інформаційні знаки в популярних туристичних місцях.

У 2020-му волонтери адаптуватимуть під альпіністів Слаттаратіндур - найвищу гору островів, - а також ремонтуватимуть розмиті туристичні маршрути.

Роботи триватимуть два повні дні, тому на острови необхідно потрапити не пізніше 15 квітня і виїхати не раніше 18-го. Волонтери можуть подорожувати островами самостійно до відкриття й після закриття програми.

Щоб потрапити волонтером на Фарери, потрібно бути одним із перших ста осіб, хто зареєструється на visitfaroeislands.com і оплатить переліт.

Реєстрація на програму 2020 року мала стартувати 12 листопада, проте, як повідомили на сторінці Visit Faroe Islands в Facebook, сайт "упав", тому її перенесли на 13 листопада. Подати заявку можна буде лише впродовж 24 годин.