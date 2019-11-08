У Норвегії з’явиться «Кит» для споглядання за китами

На північному узбережжі Норвегії зведуть нову туристичну атракцію – музей-центр споглядання за китами у формі кита.

Згідно з проєктом під назвою The Whale («Кит»), який розробила данська архітектурна студія Dorte Mandrup, споруда зіллється з місцевим природнім ландшафтом, повідомляє Dezeen.

Місцем розташування центру обрали узбережжя Північного Льодовитого океану біля міста Анденес, яке вважається одним з найкращих місць для споглядання за китами.

Норвегія – одна з трьох країн світу, де дозволено китобійний промисел. Завдяки появі центру сподіваються привернути увагу до збереження популяції цих морських ссавців.

Щоб споруда мала якомога більш природній вигляд, дах укриють кам’яними плитами, які згодом вкриються патиною, й між якими проростатиме мох. Звідси відкриватиметься панорамний краєвид і буде можливість побачити китів.

За морськими гігантами також можна буде спостерігати зсередини завдяки панорамним вікнам. Більшу частину приміщення відведуть під музей, в експозиції якого будуть пов’язані з китами артефакти та витвори мистецтва. Також тут розташують офіси, кав’ярню та крамницю.

Як видно на оприлюднених візуалізаціях, в оздобленні інтер’єру, вочевидь, буде використано дерево, бетон та елементи природного ландшафту.

The Whale планують відкрити 2022 року.

Візуалізації: Dorte Mandrup