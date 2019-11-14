У Миколаєві відкрилася "Туристична майстерня"

У Миколаєві розпочала роботу "Туристична майстерня", в якій беруть участь фахівці галузі туризму з п’яти областей України.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради.

«У Миколаєві проходить цікавий захід, покликаний презентувати туристичний потенціал міста та області. "Туристична майстерня" об’єднала найкращих фахівців сфери туризму із 5 областей України, представників влади та активну молодь», – йдеться в публікації.

Для учасників заходу туристичний потенціал Миколаєва представила директор департаменту економічного розвитку міськради Тетяна Шуліченко. Вона, зокрема, розповіла про успішний досвід міста в реалізації деяких проєктів.

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«Одна з родзинок Миколаєва – водні ресурси. Тому у нас розвиваються водні види спорту, є чимало пам’яток, які так чи інакше пов’язані з нашими річками. Сьогодні хочемо презентувати інструменти, які використовуємо в своїй роботі», - сказала Шуліченко.

За її словами, одним із кроків до того, щоб відкрити місто для туристів, є проєкт «Школа екскурсоводів», який розробили департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради спільно з ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва».

«Цю програму підтримав уряд Канади, і нині ми її реалізуємо спільними зусиллями громадських організацій та міської ради. «Школа екскурсоводів» входить до Плану розвитку Миколаєва, розробленого в рамках Плану сталого економічного зростання, та отримала високу оцінку Світового банку. Ми відібрали 20 учасників, та виявилося, що попит на таке навчання значно більший», - розповіла Шуліченко.

Після підвищення майстерності екскурсоводів планують залучати до проведення місцевих заходів, наприклад, фестивалю Mykolaiv River Fest, що вже тричі успішно проходив у Миколаєві.

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У міськраді зазначили, що в межах «Туристичної майстерні» презентації також провели представники туристичної галузі Одеської, Херсонської, Харківської, Вінницької та Київської областей.

Фото: mkrada.gov.ua