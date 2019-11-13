Харків прийняли до Всесвітньої федерації туристичних міст

Харків став першим містом в Україні, яке увійшло до Всесвітньої федерації туристичних міст зі штабквартирою в столиці Китаю.

Як повідомила на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста Харківської міськради заступник директора департаменту міжнародного співробітництва Юлія Згурська, тепер відповідне рішення про членство у всесвітній організації винесуть на найближчу сесію міської ради.

За словами Згурської, в травні на туристичному форумі міський голова Геннадій Кернес підписав заявку про вступ міста до WTCF. Організація розглянула її й ухвалила позитивне рішення. Так, Харків став першим містом в Україні, яке увійшло до Всесвітньої федерації туристичних міст, штабквартира якої розташована в Пекіні (КНР).

Відтепер інформація про місто поширюватиметься на світовому рівні, тому що, крім міст, членами WTCF є різні організації, пов'язані з туризмом, – туроператори, авіакомпанії тощо. Крім того, в міськраді говорять, що варто також чекати туристів з Китаю.

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«Китайці – найбільш мандрівна нація, яка витрачає понад 10% свого ВВП на розвиток туризму. Цей ринок є одним з цільових не тільки для Харкова, але і будь-якого європейського туристичного міста. Наша мета – поширити якомога більше інформації про Харків і його визначні пам'ятки. Членство в ВФТМ також стимулює розвиток туристичної інфраструктури. Ми вже готуємо гідів зі знанням китайської мови, займаємося перекладом китайською табличок з QR-кодами, які були встановлені раніше», - повідомила Згурська.

За її словами, туристи з Китаю не приїжджають тільки в одне місто на кілька днів. Тому Харків працює з іншими українськими містами, щоб запропонувати мандрівникам спільні продукти, що дадуть змогу познайомитися з різними регіонами України.