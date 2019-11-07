Харків презентував свої туристичні принади на World Travel Market у Лондоні

Делегація Харківської міської ради презентувала туристичні принади міста на Всесвітній біржі «World Travel Market-2019», яка проходить з 4 по 7 листопада в Лондоні (Велика Британія).

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник директора департаменту міжнародного співробітництва Харківської міськради Юлія Згурська.

«Харків презентував свої туристичні продукти і в цілому туристичний потенціал. Найбільший інтерес був до турів для сімейного відпочинку, де, безумовно, основну роль відіграє Центральний парк імені Горького, сад Шевченка. Також іноземці цікавляться фестивалями й іншими масовими заходами. Спеціально для таких гостей ми приготували каталог туристичних подій на рік», – розповіла Згурська.

За її словами, основна аудиторія міжнародного заходу – це представники бізнесу в галузі туризму, ЗМІ, блогери й великі компанії, зацікавлені в пошуку партнерів.

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Чиновники міськради Харкова, зокрема, провели зустрічі з представниками великих медіа – National Geographic, Discovery, UK News.

«World Travel Market» – триденний захід індустрії подорожей, який із 1980 року вважається однією з найбільших подій в туристичному світі. За даними організаторів, цьогоріч маркет відвідує близько 30 тисяч учасників із 157 країн світу. Захід проходить в одному з найсучасніших виставкових центрів Лондона – «ExCel».

Фото: city.kharkov.ua