Харків презентував свої туристичні принади на World Travel Market у Лондоні
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник директора департаменту міжнародного співробітництва Харківської міськради Юлія Згурська.
«Харків презентував свої туристичні продукти і в цілому туристичний потенціал. Найбільший інтерес був до турів для сімейного відпочинку, де, безумовно, основну роль відіграє Центральний парк імені Горького, сад Шевченка. Також іноземці цікавляться фестивалями й іншими масовими заходами. Спеціально для таких гостей ми приготували каталог туристичних подій на рік», – розповіла Згурська.
За її словами, основна аудиторія міжнародного заходу – це представники бізнесу в галузі туризму, ЗМІ, блогери й великі компанії, зацікавлені в пошуку партнерів.
Чиновники міськради Харкова, зокрема, провели зустрічі з представниками великих медіа – National Geographic, Discovery, UK News.
«World Travel Market» – триденний захід індустрії подорожей, який із 1980 року вважається однією з найбільших подій в туристичному світі. За даними організаторів, цьогоріч маркет відвідує близько 30 тисяч учасників із 157 країн світу. Захід проходить в одному з найсучасніших виставкових центрів Лондона – «ExCel».
Фото: city.kharkov.ua