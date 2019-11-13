У Житомирі втретє організували безкоштовні курси гідів

У місті Житомир втретє стартували безкоштовні курси гідів, учасники яких формуватимуть свої туристичні маршрути.

Про це повідомляє Житомирська облдержадміністрація.

«Цього року у Житомирі втретє стартували курси гідів, до участі в яких зареєструвалися близько 30 людей різного віку. Для них підготували цікаві лекції та практичні заняття, на яких майбутні гіди навчатимуться ораторському мистецтву, краєзнавству, психології та іноземній мові», - йдеться в повідомленні.

Майбутні гіди формуватимуть туристичні маршрути та проводитимуть екскурсії, зокрема й іноземною мовою.

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Курси триватимуть до кінця року на базі Державного університету «Житомирська політехніка», а після їх закінчення гіди отримають сертифікати, які дадуть їм змогу проводити екскурсії Житомиром та областю.