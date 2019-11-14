Іспанська Валенсія сподівається на збільшення кількості українських туристів

Валенсія розраховує на значне збільшення туристичного потоку з України, оскільки відтепер має пряме авіасполучення зі столицею Україною – авіакомпанія Ryanair з кінця жовтня розпочала регулярні авіарейси Київ-Валенсія.

Про це повідомив бренд-менеджер туристичного офісу Валенсії Мігель Ангель Перес під час презентації у Києві.

Відтепер прямий авіарейс здійснюється двічі на тиждень по вівторках та суботах, вартість авіаквитків у грудні-лютому є досить привабливою для туристів – від 110 до 150 євро в обидві сторони (тариф без багажу).

За інформацією Мігеля Переса, третє за величиною місто Іспанії має чимало історико-культурних пам’яток, які однозначно можуть зацікавити українських туристів. Зокрема, саме у Валенсії у кафедральному соборі знаходиться знаменита Чаша Грааля, канонічна християнська пам’ятка, описана у Біблії. Саме з неї причащався Ісус Христос під час таємної Вечері. Також саме у Валенсії знаходиться найбільший у Європі океанаріум та найстаріший місцевий ринок Mercado Central, який було збудовано ще 1928 року.

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Але справжньою перлиною сучасної архітектури міста та його туристичним магнітом, який притягує сотні тисяч іноземних туристів, сьогодні є "Містечко мистецтв та наук" (Ciudat de las Artes y las Ciencias). Цей футуристичний комплекс складається з Наукового музея (Museo de las Ciencias Principe Felipe), Океанографічного парку (Oceanogràfic), Планетарію (Hemisfèric), ботанічного саду Умбракле (Umbracle), Палацу мистецтв королеви Софії (Palau de les Arts Reina Sofia).