Іспанська Валенсія сподівається на збільшення кількості українських туристів
Про це повідомив бренд-менеджер туристичного офісу Валенсії Мігель Ангель Перес під час презентації у Києві.
Відтепер прямий авіарейс здійснюється двічі на тиждень по вівторках та суботах, вартість авіаквитків у грудні-лютому є досить привабливою для туристів – від 110 до 150 євро в обидві сторони (тариф без багажу).
За інформацією Мігеля Переса, третє за величиною місто Іспанії має чимало історико-культурних пам’яток, які однозначно можуть зацікавити українських туристів. Зокрема, саме у Валенсії у кафедральному соборі знаходиться знаменита Чаша Грааля, канонічна християнська пам’ятка, описана у Біблії. Саме з неї причащався Ісус Христос під час таємної Вечері. Також саме у Валенсії знаходиться найбільший у Європі океанаріум та найстаріший місцевий ринок Mercado Central, який було збудовано ще 1928 року.
Але справжньою перлиною сучасної архітектури міста та його туристичним магнітом, який притягує сотні тисяч іноземних туристів, сьогодні є "Містечко мистецтв та наук" (Ciudat de las Artes y las Ciencias). Цей футуристичний комплекс складається з Наукового музея (Museo de las Ciencias Principe Felipe), Океанографічного парку (Oceanogràfic), Планетарію (Hemisfèric), ботанічного саду Умбракле (Umbracle), Палацу мистецтв королеви Софії (Palau de les Arts Reina Sofia).