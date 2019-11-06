В Україні створять державне агентство у справах туризму

Уряд планує створити державне агентство, яке опікуватиметься розвитком туризму.

Про це написав голова Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв у Facebook.

“Уряд планує створити центральний орган виконавчої влади, який буде опікуватися індустрією гостинності та промоцією туристичної України в світі. Форма такого органу - державна агенція”, - повідомив Лієв.

Він також акцентував увагу, що у проєкті Держбюджету-2020 передбачено 240 млн грн на фінансування вітчизняної туристичної галузі.

"Вперше в історії України в проєкті держбюджету на розвиток туризму заплановано 240 млн гривень на 2020 рік. Це просто приголомшлива цифра. Вона в 10 разів більша минулорічної", - написав голова Асоціації індустрії гостинності.

Ці кошти будуть спрямовані на розвиток внутрішнього туризму, створення туристичної інфраструктури, промоцію українських туристичних продуктів у світі та на підвищення рівня туристичного сервісу в Україні. За словами Лієва, така державна підтримка туристичної галузі може змінити вітчизняну індустрію гостинності вже до кінця 2020 року.

“Це точно дасть позитивний результат: збільшення в декілька разів частку туризму ВВП, збільшення прибутковості підприємств галузі, збільшення внутрішнього та в’їзного туристичного потоку і багато іншого”, - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року стало відомо, що туризмом в Україні опікуватиметься Міністерство культури України. Раніше цим напрямком займалися в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

5 листопада 2019 року Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації підготовленого до другого читання проєкту держбюджету на 2020 рік повідомив, що на наступний рік у бюджеті вперше передбачено на розкриття туристичного потенціалу країни 240 млн грн.

Як відомо, у 2011 році в Україні було створено Державне агентство України з туризму та курортів. У січні 2015 року агентство було ліквідовано, після чого функції з забезпечення державної політики у сфері туризму почав виконувати Департамент туризму та курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.