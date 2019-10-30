Товста Маргарита в Таллінні готується до відкриття

Вежа Товста Маргарита в столиці Естонії знову відкриє свої двері за місяць. На відвідувачів чекають безкоштовні екскурсії та нова експозиція.

Про це повідомляє Turist.

"Після реконструкції та створення нової постійної експозиції Морського музею Естонії, що тривали майже два роки музей-центр для відвідувачів Товста Маргарита знову відкриє свої двері для всіх, хто цікавиться історією, 29 листопада о 10:00", - йдеться в повідомленні.

За словами директора Морського музею Урмаса Дрезена, найбільшою зміною є, безумовно, експонування уламків середньовічного кога й пов'язаних з ним предметів.

"Ми створили й додатково додали до експозиційних залів також й абсолютно нове приміщення, розширене за рахунок ділянки землі, що під артилерійської вежею, внутрішнім двором і будинком у дворі, які перебували раніше в розпорядженні адміністрації", - сказав Дрезен.

Нова постійна експозиція, що розповідає про історію мореплавання в Естонії, додав Дрезен, поповнилася сучасними виставковими рішеннями, зокрема рішеннями, розробленими для дітей і людей з особливими потребами, а також сучасною естетикою загалом.

Зазначається, що в перші 32 години музей-центр для відвідувачів працюватиме без перерви.

Із квитком до музею можна буде брати участь у безкоштовних екскурсіях кураторів і в загальних екскурсіях (за умови попередньої реєстрації на домашній сторінці paksmargareeta.ee), а також в нічній екскурсії Урмаса Дрезена Великими морськими воротами й екскурсіях на світанку на терасі, розташованій на даху.

Після завершення марафону з нагоди відкриття після реконструкції музей працюватиме по одному графіку з Льотною гаванню. Відвідувачі матимуть змогу придбати єдиний квиток.

Фото з сайту turist.delfi.ee