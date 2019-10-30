Товста Маргарита в Таллінні готується до відкриття
Про це повідомляє Turist.
"Після реконструкції та створення нової постійної експозиції Морського музею Естонії, що тривали майже два роки музей-центр для відвідувачів Товста Маргарита знову відкриє свої двері для всіх, хто цікавиться історією, 29 листопада о 10:00", - йдеться в повідомленні.
За словами директора Морського музею Урмаса Дрезена, найбільшою зміною є, безумовно, експонування уламків середньовічного кога й пов'язаних з ним предметів.
"Ми створили й додатково додали до експозиційних залів також й абсолютно нове приміщення, розширене за рахунок ділянки землі, що під артилерійської вежею, внутрішнім двором і будинком у дворі, які перебували раніше в розпорядженні адміністрації", - сказав Дрезен.
Нова постійна експозиція, що розповідає про історію мореплавання в Естонії, додав Дрезен, поповнилася сучасними виставковими рішеннями, зокрема рішеннями, розробленими для дітей і людей з особливими потребами, а також сучасною естетикою загалом.
Зазначається, що в перші 32 години музей-центр для відвідувачів працюватиме без перерви.
Із квитком до музею можна буде брати участь у безкоштовних екскурсіях кураторів і в загальних екскурсіях (за умови попередньої реєстрації на домашній сторінці paksmargareeta.ee), а також в нічній екскурсії Урмаса Дрезена Великими морськими воротами й екскурсіях на світанку на терасі, розташованій на даху.
Після завершення марафону з нагоди відкриття після реконструкції музей працюватиме по одному графіку з Льотною гаванню. Відвідувачі матимуть змогу придбати єдиний квиток.
Фото з сайту turist.delfi.ee