У Гамбурзі колишній нацистський бункер перетворять на готель-сад

Розкішний готель із пишним садом на даху планують відкрити в колишньому нацистському бункері в Гамбурзі.

Бункер, оригінальна назва якого Flakturm IV, розташований в районі Санкт-Паулі. Його звели за 300 днів у 1942 році, пише CNN Travel.

Наразі NH Hotel Group хоче облаштувати в історичній будівлі 136-кімнатний готель під назвою nhow Hamburg. Для цього зроблять капітальний ремонт, який передбачає п’ятиповерхову надбудову, схожу на піраміду. Тут облаштують відкритий для всіх мешканців будівлі сад із панорамним краєвидом міста, а також сконструюють «гірську стежку», яка «звиватиметься довкола бункера».

Крім того, тут буде меморіал жертвам нацистської Німеччини.

У готелі, відкриття якого заплановане на середину 2021 року, працюватимуть бар, кафе й ресторан. Одна ніч тут коштуватиме від 100 євро.

Бункер було спроєктовано так, щоб розмістити 18 тисяч людей. Під час повітряних нальотів влітку 1943 року притулок там знайшли близько 25 тисяч людей.

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Під час післявоєнної житлової кризи в Німеччині в бункері мешкало цивільне населення. Пізніше простір використовувала німецька телестанція та інші підприємства. Із 1990-х будівля стала відомою як «медіабункер», оскільки там розташовувалося близько 40 організацій, зокрема нічні клуби, радіостанції та студії.

Ідея знести бункер виявилася нежиттєздатною, адже кількість необхідної для цього вибухівки могла знищити цілі райони міста.

У Гамбурзі під час війни було збудовано понад 1000 бункерів, а цей був одним з найбільших у Німеччині. Згідно з інформацією на офіційному сайті Гамбурга, в 1942 році близько 1000 примусових робітників отримали наказ звести споруду розміром 75 на 75 метрів завширшки й 35 метрів заввишки, зі стінами 3,5 метри завтовшки.

Концепція готелю в нацистському бункері відповідає зростанню запиту на похмурий туризм, що передбачає відвідини місць смерті чи страждань, як-от локацій, пов’язаних із Голокостом або рабством, полів битв, в’язниць, кладовищ тощо.

Ілюстрації: PlanungsbüroBunker