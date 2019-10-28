Львів кличе на туристичну виставку

У місті Лева впродовж трьох днів, 30 жовтня – 1 листопада, триватиме Львівський міжнародний форум індустрії туризму та гостинності та ХХ Міжнародна виставка «ТурЕКСПО-2019».

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

«З 30 жовтня до 1 листопада у Львівському палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) відбудеться Львівський міжнародний форум індустрії туризму та гостинності. У рамках форуму відбудеться ХХ Міжнародна виставка «ТурЕКСПО-2019», на якій буде представлено 17 регіонів України та 9 країн світу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основна мета форуму – активізація розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, просування українського туристичного продукту на міжнародний ринок, популяризація туристичних можливостей та маловідомих об`єктів України та світу. Крім того, організатори заходу планують продемонструвати широкому колу фахівців новітні досягнення в сфері послуг, створити майданчик для проведення переговорів, зокрема з іноземними учасниками.

Як зазначили у Львівському туристичному офісі, на стенді Львова відвідувачі виставки зможуть, зокрема, познайомитися з пропозиціями Львівського кластеру медичного туризму.

Крім того, в межах форуму 30 жовтня відбудуться панельна дискусія «Медичний туризм на Львівщині: вигоди та перешкоди» й презентація «City Card: міжнародний досвід та українські реалії».

Фото: tourcluster.volyn.ua