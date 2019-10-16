Україну презентували на азійському туристичному ринку

Україна бере участь в одній з найбільших туристичних виставок світу ITB Asia, яка стартувала сьогодні, 16 жовтня, в Сінгапурі.

Про це повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації на сторінці в Facebook.

"Промотуємо Київ у Сінгапурі! Разом із туристичними операторами презентуємо нашу столицю на міжнародній туристичній виставці "ITB Asia" у м. Сінгапур (Республіка Сінгапур). Це щорічна триденна виставка для представників туристичної галузі та головне місце зустрічі для індустрії торгівлі подорожами і форум для встановлення високоякісних контактів", – йдеться в повідомленні.

Традиційно тут проводяться зустрічі міжнародних експонентів усіх секторів торгівлі подорожами, а також провідних туристичних компаній Азіатсько-Тихоокеанського регіону та підприємств з міжнародними баєрами на ринках MICE, дозвілля та корпоративних подорожей.

Стенд, організований Управлінням туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації та Kyiv Tourism Association, – один із двох, який презентує туристичні можливості України на головній туристичній події Азії. Другий – створений компаніями JC Travel і "Чорнобиль-тур".

На виставці ITB Asia цьогоріч очікується понад 11 тисяч відвідувачів та 1 тисяча попередньо кваліфікованих байерів.

Фото: @kyivtourism