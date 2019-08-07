«Мона Ліза» переїхала, спровокувавши хаос серед туристів

У Луврі перемістили «Мону Лізу» до іншої зали, що спричинило великі людські затори.

Про це повідомляє Bird in Flight.

«Співробітники Лувру повідомили про небувалі затори в музеї, спричинені перенесенням картини Леонардо да Вінчі «Мона Ліза». Зазвичай полотно висить у «Залі країн» (Salle des États), але через його ремонт 16 липня картину перемістили до зали «Галерея Медічі» (Galerie Médicis), де вона в оточенні робіт Рубенса пробуде до жовтня», - йдеться в повідомленні.

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Попри те, що зала, де зараз зберігається «Джоконда», доволі велика, увійти до неї можна лише через одні двері - це й призвело до заторів із туристів. За день Лувр приймає від 30 до 50 тисяч відвідувачів, і 80% з них приходять подивитися саме на знамените полотно да Вінчі. Черга до нової зал з «Моною Лізою» проходила через увесь музей, а в години пік починалася у вхідному вестибюлі під скляною пірамідою. Ті, кому вдалося потрапити до зали з картиною, були змушені проходити якомога швидше: охоронці змушували чергу відразу просуватися до виходу.

На підвищену кількість відвідувачів також вплинула рекордна спека у Франції. Лувру навіть довелося вдатися до крайніх заходів: відтепер до музею можуть потрапити лише ті, у кого є заздалегідь придбані онлайн квитки з певним часом відвідування. Як повідомляють місцеві ЗМІ, сотням людей зі звичайними квитками без зазначеного часу відмовили у вході.

У результаті 1 серпня сайт Лувру на якийсь час «обвалився» через наплив користувачів.

Втім, у музеї повідомляють, що ситуацію вдалося вирішити за три дні, однак навіть минулого тижня відвідувачів зі звичайними квитками все ще не пускали.