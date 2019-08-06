На Прикарпатті відкривається етнопарк «Гуцул Ленд»

У селі Поляниця Івано-Франківської області на території ГК «Буковель» цього тижня відкриється етнопарк «Гуцул Ленд».

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла прес-секретар гірськолижного курорту «Буковель» Оксана Островська.

«9 серпня з нагоди відкриття етнокомплексу «Гуцул Ленд» вхід для гостей вільний. О 14:00 на гостей чекають гуцульські музики та театралізоване дійство», - зазначила Островська.

За її словами, одним із основних майданчиків «Гуцул Ленду» є скансен – етнографічний комплекс просто неба. Тут розміщені унікальні пам’ятки дерев’яної архітектури ХІХ – початку ХХ століття, які були привезені у Буковель із найвіддаленіших гірських куточків Українських Карпат. Одна із найдавніших пам’яток – хата із села Рожанка Львівської області, датована 1860-80 роками. Цінним музейним експонатом є гуцульська хата заможних вівчарів із села Ворохта, зведена наприкінці ХІХ століття. В ґражді гостям запропонують зварити чай із зібраних у горах трав, посидіти біля діючої печі та ознайомитись із деталями побуту горян.

В етнопарку «Гуцул Ленд» на гостей чекають різноманітні заходи та майстер-класи. Тут можна спробувати змолоти борошно на жорнах, виткати доріжку на справжньому ткацькому верстаті, навчитися готувати сир у сироварні та взяти участь у театралізованому дійстві, що відтворює гуцульське весілля. На території етнопарку розмістився і контактний зоопарк, де живуть у природних умовах свійські та екзотичні тварини і птахи. В одній з хатин відкриється артгалерея «Скриня», в іншій - клуб українського кіно.

Надалі тут планують проводити фестивалі, творчі воркшопи, пленери та відзначати свята.