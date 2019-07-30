Хата мольфара, підвісні місточки й контактний зоопарк: на Прикарпатті створюють «Гуцул Ленд»

Нова атракція найближчим часом відкриється на території туристичного комплексу «Буковель».

Про це повідомила керівник пресслужби курорту Оксана Островська на своїй сторінці в Facebook.

«Гуцул Ленд» у Буковелі - це справжнє стародавнє село просто неба, контактний зоопарк, хата мольфара, підвісні пішохідні місточки, озера, різноманітні майстер-класи з традиційних гуцульських ремесел та ще багато цікавого! І все це серед мальовничого лісу! Навіть справжній вівчар-собака є! З нетерпінням чекаємо на відкриття», - написала Островська.

Читайте також: Перший Гуцульський карнавал обрав переможця

Відновлювати 100-літні будинки із Закарпаття, Прикарпаття і серця Карпат для Музею карпатського села почали тут ще влітку минулого року.

Фото: Оксана Островська/Facebook