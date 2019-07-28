Перший Гуцульський карнавал обрав переможця

На Прикарпатті переможцем І Гуцульського карнавалу, який відбувся 27 липня в Яремче в рамках святкування Дня міста, став санаторій «Прикарпатський».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Яремчанської міської ради.

«Переможцем І Гуцульського фестивалю став дитячий санаторій «Прикарпатський». Його платформу представили близько 300 дітей, одягнених у гуцульський одяг та перевдягнених в овечок. Вони були яскраві і галасливі, а очолили платформу «Прикарпатського» головний лікар, вихователі та увесь персонал закладу», - розповіли в пресслужбі міськради.

За їхньою інформацією, переможець, якого обирали голосуванням в мережі Інтернет, отримав приз у 10 тисяч гривень. Загалом у Гуцульському карнавалі змагались 6 учасників. Ходу очолював гурт «КораЛЛі».

Мер міста Василь Онутчак пригощав туристів «стравою від мера». Він разом з сином, невісткою і сільськими головами Микуличина, Поляниці та Яблуниці зварив грибну юшку за родинним рецептом у казані на відкритому вогні.

В Яремче влаштували гуцульський карнавал / Фото: gk-press.if.ua

Як повідомлялося, учора в Яремче розпочали святкові заходи до Дня міста. Там відбувся Гуцульський карнавал і фестиваль грибної юшки.

Сьогодні, 28 липня, святкування продовжуються. На гостей та жителів міста очікують ярмарок екопродукції, майстер-класи і Гуцульські спортивні забави.