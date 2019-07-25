На Миколаївщині влаштують «Мигійську Січ-2019»

У селищі Мигія Миколаївської області, яке називають «столицею українського рафтингу» та «маленькою Швейцарією», відбудеться фестиваль «Мигійська Січ-2019», присвячений героям України від часів козацтва до сьогодення. Він триватиме впродовж двох днів – 27 та 28 липня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в ГО «Асоціація учасників та інвалідів АТО», яка разом з Національним природним парком «Бузький Гард» виступила організатором заходу.

«Мигійська Січ-2019» - це фестиваль, який має на меті вшанувати героїв України від часів козацтва до сьогодення. Його мета - збільшення чисельності молоді, яка готова до захисту незалежності та територіальної цілісності України. А ще - збереження історії та розвиток об’єднань дитячо-юнацького та молодіжного руху, сприяння розвитку освіти, науки, культури, популяризація здорового способу життя», - розповіли організатори.

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Програма фестивалю доволі широка: зустрічі з ветеранами АТО-ОСС, майстер-класи, ярмарок, спортивні тренування, тренінги-лекторії, зустріч з письменниками, козацькі забави, екскурсії тощо. Кульмінацією стане рафтинг та рок-концерт.

Учасники заходу проживатимуть у наметах та шатрах і зможуть отримати навики гончарства, вишивки, бісероплетіння, познайомитися з петриківським розписом.

Заплановано показ фільмів та спілкування з істориками на тему: «Південь України – козацький край, земля наших предків». Охочі матимуть змогу зайнятися військово-тактичною та домедичною підготовкою, поспілкуватися з юристами щодо прав та обов’язків дітей та молоді тощо.