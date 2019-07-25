На Буковині три дні гулятиме Міжнародний гуцульський фестиваль

З 30 серпня до 1 вересня в місті Вижниця Чернівецької області відбудеться традиційний Міжнародний гуцульський фестиваль.

Про це повідомляють на сайті Чернівецької ОДА.

"30 серпня – 1 вересня 2019 року на Вижниччині відбудеться ХХVІ Міжнародний гуцульський фестиваль. Міжнародний гуцульський фестиваль (International Hutsul Festival) — фольклорно-етнографічний фестиваль, що проходить щорічно в одному з міст Гуцульщини, починаючи з 1991 року", - йдеться в повідомленні.

Розпочнеться фестиваль 30 серпня святою літургією. Того ж дня відбудеться науково-практична конференція та показ одягу гуцульських регіонів, стилізованого одягу і дегустація карпатських чаїв та солодощів.

Наступного дня фестиваль продовжиться різноманітними театральними, музичними, фольклорними конкурсами тощо.

Гуцульське декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво можна буде переглянути в "Містечку майстрів", також діятиме гуцульський письменницький портал (презентація книг письменників, які пишуть на гуцульську тематику та на гуцульському діалекті), повідомляють організатори.

В останній третій день заходу проведуть святковий концерт, а також урочисто передадуть естафету іншому гуцульському місту, яке буде приймати наступний фестиваль.