В Яремче туристів пригощатимуть грибною юшкою та «стравою від мера»

В Яремче, що на Прикарпатті, під час святкування Дня міста 27 липня на Фестивалі грибної юшки очікують не менше шести учасників. Кожен із них у великому казані готуватиме страву за власною рецептурою.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла начальник відділу культури Яремчанської міської ради Оксана Кухарук.

«На Фестивалі грибної юшки ми очікуємо не менше шести учасників, які представлятимуть наші ресторани та зелені садиби. Кожний з них у великому казані готуватиме грибну юшку за своєю рецептурою. Найсмачнішу визначить професійне і незалежне журі, а переможець отримає приз», - запевнила Кухарук.

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За її словами, основним інгредієнтом грибної юшки будуть виключно карпатські білі гриби, сезон яких вже розпочався. Окрім учасників фестивалю, свою страву на відкритому вогні в казані готуватиме міський голова Яремче Василь Онутчак. Щоправда, рецепт «страви від мера» поки ніхто не знає. Усіма смаколиками яремчанці пригощатимуть гостей та учасників фестивалю.

День міста в Яремче відзначатимуть 27-28 липня. Тоді планують провести Фестиваль грибної юшки, гуцульські забави та 1-й Гуцульський карнавал.