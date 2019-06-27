В Яремчі влаштують перший Гуцульський карнавал

У курортній Яремчі на Івано-Франківщині в межах святкування Дня міста 27 липня вперше відбудеться Гуцульський карнавал.

Про це повідомляє відділ туризму та зовнішніх зв'язків Яремчанського міськвиконкому на сторінці в Facebook.

"Вперше в Яремчі – Гуцульський карнавал. Запрошуємо гостей Яремчанщини, творчі колективи, туристичні агенції, готельєрів та власників садиб, виробників екопродукції, організації краю та всіх охочих взяти участь у конкурсній карнавальній ході, яка відбудеться 27 липня в рамках святкувань Дня міста Яремча", - йдеться в повідомленні.

За словами організаторів, учасники карнавалу можуть створити платформу чи пройти пішою ходою, їхати верхи, на велосипедах чи квадроциклах. Єдина умова для платформи – присутність елементу гуцульської культури.

Переможця незвичайної ходи визначатимуть онлайн-голосуванням. Найкреативніша платформа отримає основну нагороду – увесь призовий фонд карнавалу.