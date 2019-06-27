Закарпаття розважить туристів ковальською "Гаморою"

У закарпатському селі Лисичево, що на Іршанщині, вихідними, 29-30 червня, влаштують фестиваль ковальського мистецтва "Гамора 2019".

Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.

"29-30 червня на Іршавщині в с. Лисичево проходитиме районний фестиваль народних промислів та ковальського мистецтва – "Гамора 2019". Це свято, яке привертає увагу ковалів з усього світу та людей, котрі цінують справжні традиції нашого краю", - йдеться в повідомленні.

Програмою свята передбачено марш-парад ковалів, представлення їхніх робіт, виступи фольклорних колективів Іршавщини та Закарпаття, естрадних виконавців району.