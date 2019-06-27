У Верховині влаштують «Карпатське літо»

У селищі Верховина, що на Прикарпатті, 13 липня відбудеться мистецький фестиваль «Карпатське літо».

Про це повідомляє Верховинська районна рада.

«У перші вихідні після петрівського посту на теренах мальовничого містечка, що зачаїлося на берегах Чорного Черемошу, у самому серці Карпат, в гуцульській столиці відбудеться грандіозна подія: IIІ Міжнародний мистецький фестиваль «Карпатське літо», - йдеться в повідомленні.

Гостям фестивалю обіцяють знайомство з народними традиціями та надбанням культури України та країн Європи.