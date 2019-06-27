Казарми й колекція птахів: село на Хмельниччині кличе "зелених" туристів
Про це заявив спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Білогірської ОТГ Сергій Довгошей, повідомляє ye.ua.
"Село (Сивки – ред.) привабливе пам’ятками, які, за бажання, можна перетворити на туристичні локації. Тут гарна природа, краєвиди та гостинні люди, які мають бажання працювати в напрямку зеленого туризму. Неподалік села є камінь Геодезичної дуги Струве. Серед історичних цікавинок також є збережені казарми прикордонної застави. Адже до 1939 за селом була територія Польщі. Гарно продумавши туристичну стратегію, можна поєднувати і минуле, і сучасність. Скажімо, в Сивках мешкає чоловік, який понад 60 років розводить голубів. У нього дивовижна колекція птахів. І відвідини цієї садиби також можна зробити туристичною "родзинкою" села", - розповів Довгошей.
За його словами, ОТГ вже зв’язувалася з туристичними агенціями для напрацювання туристичного маршруту.
Ідея привабити до Сивок туристів втілюється в межах проекту "Білогірщина туристична". Ним також передбачено відновлення Аріанської вежі-каплиці, що на території Ямпільської ОТГ.
12-13 липня всіх охочих запрошують до Сивок на презентацію цього туристичного проекту. "Організовуємо чимало цікавих заходів з ночівлею в садибах, екскурсіями на возах, виступами колективів художньої самодіяльності та смачними стравами української кухні", - повідомив ініціатор розвитку туристичного напрямку Микола Хоменко.
Фото: ye.ua