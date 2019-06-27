Казарми й колекція птахів: село на Хмельниччині кличе "зелених" туристів

На Білогірщині, що в Хмельницькій області, вирішили розвивати зелений туризм. Першою локацією, куди намагатимуться привабити мандрівників, стане село Сивки.

Про це заявив спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Білогірської ОТГ Сергій Довгошей, повідомляє ye.ua.

"Село (Сивки – ред.) привабливе пам’ятками, які, за бажання, можна перетворити на туристичні локації. Тут гарна природа, краєвиди та гостинні люди, які мають бажання працювати в напрямку зеленого туризму. Неподалік села є камінь Геодезичної дуги Струве. Серед історичних цікавинок також є збережені казарми прикордонної застави. Адже до 1939 за селом була територія Польщі. Гарно продумавши туристичну стратегію, можна поєднувати і минуле, і сучасність. Скажімо, в Сивках мешкає чоловік, який понад 60 років розводить голубів. У нього дивовижна колекція птахів. І відвідини цієї садиби також можна зробити туристичною "родзинкою" села", - розповів Довгошей.

За його словами, ОТГ вже зв’язувалася з туристичними агенціями для напрацювання туристичного маршруту.

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Ідея привабити до Сивок туристів втілюється в межах проекту "Білогірщина туристична". Ним також передбачено відновлення Аріанської вежі-каплиці, що на території Ямпільської ОТГ.

12-13 липня всіх охочих запрошують до Сивок на презентацію цього туристичного проекту. "Організовуємо чимало цікавих заходів з ночівлею в садибах, екскурсіями на возах, виступами колективів художньої самодіяльності та смачними стравами української кухні", - повідомив ініціатор розвитку туристичного напрямку Микола Хоменко.

Фото: ye.ua