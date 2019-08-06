Кіт Семен влаштувався на роботу у Дніпропетровський музей

У Дніпрі «працевлаштували» врятованого волонтерами кота Семена - тепер він охоронятиме експонати Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького.

Про це повідомили в товаристві захисту тварин «Верность».

«Тепер Сеня буде працювати в Історичному музеї, охороняти фонди від щурів і мишей. Семен отримав паспорт і всі щеплення і допущений до роботи», - зазначають волонтери.

Працівники притулку розповіли, що Семен - вуличний кіт, який жив в одному з місцевих дворів. Одного разу він зник, а потім прийшов весь поранений. Небайдужа жінка відвезла тварину до ветклініки. Стараннями зоозахисників кота вилікували.

Раніше повідомлялось, що у Дніпропетровській ОДА працює кіт-секретар Тигр, який, щоправда, виявився кішкою. Також у кабінеті заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка живе рудий кіт Байден, який присутній на всіх нарадах.