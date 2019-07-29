На Канарах замислилися над черговою забороною для туристів

Влада найбільшого з Канарських островів - Тенеріфе - планує запровадити заборону на будівництво веж з каменів на пляжах.

За словами біологів, це порушує екосистему острова, повідомляє 34travel.

"Галька на пляжах Тенеріфе - найважливіша складова місцевої екосистеми. Справа в тому, що в нижній частині каменів ростуть крихітні водорості, якими годуються рачки, рептилії, молюски. Коли гальку постійно переміщують, то обсяг цих водоростей скорочується", - йдеться в повідомленні.

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Однак любителі ефектних знімків для Instagram не дуже замислюються над наслідками свого "зодчества". Один з пляжів Тенеріфе - Плайя-Хардін - на картах Google Maps позначено як ідеальне місце для шанувальників будувати вежі з каменів, і тут їх завжди можна побачити доволі багато.

У 2019 році іспанські біологи запустили кампанію #PasaSinHuella ("Не залишай сліду). Вони підготували відео, що роз'яснює, як саме кам'яні вежі шкодять екосистемі. 150 волонтерів розібрали "креатив" на пляжах, проте через день туристи нагородили новий. Тоді було вирішено звернутися до влади за допомогою. Незабаром місцеві парламентарії розглянуть питання і вирішать, чи накладати офіційну заборону на таке "будівництво", чи карати туристів штрафами.