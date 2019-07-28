Каталонія заборонить курити на відкритих терасах

Новий закон, що забороняє курити на відкритих терасах барів чи ресторанів, набуде чинності в Каталонії в 2020 році.

В Іспанії курити в громадських місцях заборонили ще в січні 2011 року, однак заборона не поширювалася на зовнішні тераси закладів, повідомляє 34travel.

Наразі ситуація змінюється. В Каталонії органи охорони здоров'я вирішили просунутися далі й викорінити куріння на всіх відкритих терасах барів і ресторанів регіону, а ще - в транспорті, спортивних центрах просто неба, на автобусних зупинках і вокзалах.

Читайте також: У Дубаї відтепер можна зареєструватися на рейс у торговому центрі

Також по всій країні планується підвищити вартість тютюну.

Фото: vapoteurs.net