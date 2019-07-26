У Дубаї відтепер можна зареєструватися на рейс у торговому центрі

У пасажирів дев'яти авіакомпаній з'явилася можливість пройти реєстрацію на свої рейси в найбільшому торговому центрі Дубаю.

Центр послуг під управлінням компанії Dnata Travel відкрив стійку реєстрації в Dubai Mall, де охочі зможуть не лише зареєструватися на свій рейс та отримати посадкові талони, а й зважити та здати багаж, який буде відправлено з ТЦ до аеропорту та завантажено на борт літака, повідомляє Gulf News.

Новим сервісом можуть скористатися пасажири авіакомпаній flydubai, SAUDIA, flynas, China Southern, Kuwait Airways, Gulf Air, SaudiGulf, Royal Jordanian та Ethiopian Airlines.

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Центр працює щоденно з 10:00 до 22:00.

Вартість послуги становить 99 дирхамів (690 грн) за одне місце багажу, додатковий багаж оплачується по 40 дирхамів (280 грн) за місце.