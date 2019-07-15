Консул України в Анталії розповів про особливості страхування туристів

При плануванні поїздки до Туреччини слід врахувати, що стандартне страхування має деякі обмеження, зокрема часто це пункт про нерозповсюдження дії страхування, у разі виникнення страхового випадку в стані алкогольного сп’яніння.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив консул-керівник консульства України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

«Їдете на відпочинок – підготуйтеся. Не варто розраховувати на випадок. Якщо у вас є певні протипоказання до перебування на сонці, то тут кліматичні умови дуже важкі. Це найважчий регіон для громадян України, які живуть у помірному кліматі. +50 на сонці й 95% вологості. Це дуже негативно може впливати на стан здоров’я. Тому закликаю до розуміння ситуації та обирати страхування відповідно до можливих ризиків», - вказав дипломат.

За його словами, у звичайних страхових полісах, які оформлюють українським туристам, у більшості випадків є, наприклад, пункт про нерозповсюдження дії договору, якщо особа перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

«Дуже важливо обрати собі страхування. Бо ... траплялося, що випадки, які сталися під час вживання алкоголю чи коли особа перебувала у стані алкогольного сп’яніння, наприклад, перелом руки чи травма голови, за таких умов жодна лікарня не бере на себе жодних зобов’язань з надання медичних послуг. Страхова компанія не оплачує їх. І це прописано в договорі страхування, який слід уважно прочитати», - пояснив консул.

Він також нагадав про необхідність особливої уваги до планування подорожей вагітними жінками та повідомив, що консульство мало декілька звернень з боку надання сприяння у передчасних пологах.

«Якщо рішення приймається про поїздку на турецьке узбережжя Середземного моря вагітними жінками, то потрібно оформлювати посилене страхування, яке покриває повністю будь-які випадки погіршення стану здоров’я чи передчасних пологів. Це найголовніша порада. Страховка має відповідати тим ризикам, з якими туристи можуть стикнутися за кордоном», - наголосив Хоменко.

Як відомо, у період з травня по червень включно в регіоні, за який відповідає консульство України в Анталії, зафіксовано 13 випадків смертей громадян України.

Фото: В'ячеслав Хоменко, Фейсбук