Цього сезону не було жодної скарги на затримку авіарейсів – консул в Анталії

У цьому курортному сезоні не зафіксованого жодного звернення до консульства України в Анталії з приводу вірусу Коксакі, так само як немає проблем з авіаперевезеннями.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив керівник консульства України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

“Загалом ситуація спокійна. Таких надзвичайних подій, які були в минулі роки, немає. Так, у 2017 році ми фіксували до 300 звернень щодо проблемних ситуацій, пов’язаних із Коксакі, зокрема вимушене відправлення хворих громадян України, або навпаки - коли їх знімали з рейсів та доправляли до лікарень, щоб вони лікувалися тут своїм коштом, бо страхування вже не діяло. Зараз жодного звернення, пов'язаного із захворювання на Коксакі немає”, - розповів Хоменко.

Також він зазначив, що цьогоріч немає проблем із тривалими затримками авіарейсів.

“З позитивного можемо відзначити, що на сьогодні (а вже минає три місяці туристичного сезону) в порівнянні з минулим роком консульство не фіксує жодних проблемних ситуацій із приводу затримки рейсів. Тобто немає звернень від пасажирів щодо порушення їхніх прав через затримання на довгий час рейсів до України. До консульства поки що не надходило скарг із цього приводу на конкретних туроператорів чи авіакомпаній”, - указав дипломат.

За словами Хоменка, по допомогу до консульства України в Анталії зверталися з інших питань: через проблеми з розміщенням у готелі, невиконання умов контракту роботодавцями: “Усі ці питання вирішуються в робочому порядку досить швидко - шляхом контакту консула з туристичними компаніями, туристичними операторами, власниками готелів або ж із роботодавцями, в яких працюють українці".

При виникнення будь-яких проблемних ситуацій В’ячеслав Хоменко порадив звертатися до консульства на цілодобову “гарячу лінію” (+90 554 169 96 60) вже на початковому етапі, аби отримати пояснення щодо законодавства та практичні поради. Детальнішу інформації можна дізнатися на сайті консульства України в Анталії.

Фото: В'ячеслав Хоменко, Фейсбук