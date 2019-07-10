Зеленський підписав указ про “зелений коридор” для туристів у зоні ЧАЕС

Президент Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на перетворення Чорнобильської зони відчуження “на одну з точок зростання України”, створення “зеленого коридору” для туристів та усунення передумов для корупції.

Про це він заявив під час робочої поїздки на ЧАЕС, повідомляється у Тwitter глави держави.

“Сьогодні я підписав Указ, який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України. Для початку ми створимо “зелений коридор” для туристів та приберемо передумови для корупції”, - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що потрібно показати Чорнобиль світу - науковцям, екологам, історикам, туристам.

“На жаль, зона відчуження досі є символом корупції – силовики збирають з туристів хабарі, нелегально вивозиться металобрухт та використовуються природні ресурси. Усе це ми скоро припинимо”, - додав президент.

Новий безпечний конфайнмент запущений в експлуатацію / Фото Антона Усова, Фейсбук