У Дрогобичі вирішили влаштувати масштабний ковбасний фестиваль

На Львівщині у вересні цього року планують провести великий гастрономічний фестиваль "Заковбасимо Дрогобич!".

Як розповів директор Туристичного інформаційного центру Дрогобича Ігор Чава в коментарі Zruchno.Travel, така ідея виникла після того, як у місті минулими вихідними відбулося перше мініатюрне "ковбасне свято". На ньому гостям розповідали про історію дрогобицької ковбаси, а також пригощали щойно приготованими міні ковбасками.

"Це був дуже локальний захід, який ми провели на одній з міських вулиць Дрогобича, яку місцеві називають вулицею Крокодилів, оскільки це та сама вулиця, про яку писав Бруно Шульц в однойменному творі. Ми організували цей захід спільно з рестораном "Сіль" – у нас була ідея об’єднати два гастрономічних бренди Дрогобича – сіль і ковбасу. Під час заходу ми розповідали історію дрогобицької ковбаси, смажили маленькі дрогобицькі ковбаски", – зазначив Чава.

На міні-фестиваль, який отримав назву "Заковбасимо Дрогобич!", запросили DJ, грала музика, а також проводились конкурси, під час яких популяризували бренди Дрогобича.

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А до кінця туристичного сезону, за словами директора ТІЦ, вирішили провести більш масштабний однойменний фестиваль.

"Ми вже плануємо зробити цей фестиваль більш масштабним. Наступного разу фестиваль дрогобицької ковбаси буде проходити не на маленькому майданчику, а займе, щонайменше, цілу вулицю. Будуть проведені майстер-класи з приготування ковбаси, буде музика, буде багато різноманітних страв. Очевидно, фестиваль проведемо ближче до Дня міста (20 вересня). До слова, в цьому році День міста ми будемо відзначати дуже масштабно, оскільки виповнюється 90 років від дня будівництва нашої міської ратуші, яка є однією з найкрасивіших адмінбудівель в Україні", – анонсував Чава.