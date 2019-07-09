Гості ягідного фестивалю на Житомирщині оберуть найсмачніший сорт лохини

У селі Костівці Брусилівського району Житомирщини в суботу, 13 липня, відбудеться VII ягідний фестиваль "Брусвяна-Україна", на якому запланована дегустація ягід та вибір найсмачнішого сорту лохини.

Про це в Facebook повідомляють організатори фестивалю.

"На нашому фестивалі "Брусвяна-Україна" на вас чекають море подарунків, ярмарок, розпродажі, ягідні фестивалі, конкурси, крафтові напої, українська та кавказька кухні, а також фігурне маневрування на тракторах, обстеження стану організму на біоаналізаторі, а також багато іншого", - йдеться в дописі.

Зокрема, під час ягідної дегустації гості фестивалю обиратимуть найсмачніший сорт лохини та зможуть відвідати семінар про особливості вирощування цієї ягоди й лекцію про ягоди в раціоні харчування.

Крім того, учасникам заходу запропонують екскурсію садовим центром "Брусвяна", майстер-класи зі скандинавської ходи та виготовлення ягідних шейків і конкурс садових опудал.

У програмі фестивалю також частування гостей 300 літрами борщу.