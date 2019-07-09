Гості ягідного фестивалю на Житомирщині оберуть найсмачніший сорт лохини
Про це в Facebook повідомляють організатори фестивалю.
"На нашому фестивалі "Брусвяна-Україна" на вас чекають море подарунків, ярмарок, розпродажі, ягідні фестивалі, конкурси, крафтові напої, українська та кавказька кухні, а також фігурне маневрування на тракторах, обстеження стану організму на біоаналізаторі, а також багато іншого", - йдеться в дописі.
Зокрема, під час ягідної дегустації гості фестивалю обиратимуть найсмачніший сорт лохини та зможуть відвідати семінар про особливості вирощування цієї ягоди й лекцію про ягоди в раціоні харчування.
Крім того, учасникам заходу запропонують екскурсію садовим центром "Брусвяна", майстер-класи зі скандинавської ходи та виготовлення ягідних шейків і конкурс садових опудал.
У програмі фестивалю також частування гостей 300 літрами борщу.