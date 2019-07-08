Перегони раків та "летючі риби": під Житомиром пройде гастрономічний фестиваль

На річці Тетерів у селі Перлявка Житомирського району вдруге відбудеться фестиваль "Fish Food Fest", на якому змагатимуться рибалки, пройдуть майстер-класи з приготування рибних страв, перегони раків та запуск повітряних зміїв.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі культури і туризму Тетерівської ОТГ.

"У суботу, 13 липня, на березі річки Тетерів у селі Перлявка відбудеться другий обласний рибний фестиваль "Fish Food Fest". Захід проводиться з ініціативи Тетерівської ОТГ та приурочений до дня рибалки", - розповіли організатори.

У програмі фестивалю заплановані змагання зі спортивної риболовлі "Тетерівський хижак-2019". Так, дорослі рибалитимуть з човнів на спінінг, а діти у супроводі батьків – на вудку з берега. Крім того, проходитимуть кулінарні майстер-класи з приготування рибних страв, кулінарний батл, а також визначатимуть найкращу рибну страву фесту.

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Під час свята також влаштують перегони раків. Всі охочі можуть обрати собі рака, а потім вболівати за його перемогу під час "забігу" на спеціально облаштованому майданчику.

Гостям запропонують оригінальну фотозону у "пащі акули", розваги для дітей, а також запуск повітряних зміїв "Летючі риби", які кожен зможе сконструювати самостійно.

До того ж, організатори рекомендують взяти з собою на фестиваль найкращі рибальські фото, які розміщуватимуть на фотосушці за подарунки.

Як повідомлялося, 6 липня, в селі Іванівка Баранівської ОТГ на Житомирщині проходив рибний фестиваль "Риб-Фест Смолка".

Фото: news.dks.ua