Замок Любарта запрошує на гастрономічний фестиваль

У Луцькому замку наприкінці другого місяця літа, 27-28 липня, відбудеться IV Фестиваль пива і м’яса, який раніше проводився тут восени.

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

«Ми вирішили не чекати осені, а провести 4-й Фестиваль пива і м'яса в Луцькому замку уже цього літа. 27-28 липня у Замку Любарта вас чекає дводенна нон-стоп програма, оригінальні страви, крафтова атмосфера та незабутні емоції», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє ІА «Конкурент», у фестивалі візьмуть участь відомі ресторатори з різних областей країни, а також місцеві майстри м’ясних страв. Організатори обіцяють здивувати не лише новими смаками, а й віртуозною подачею.

Крім гастрономічної складової, на відвідувачів чекає насичена розважальна програма, наповнена інтерактивом, конкурсами та якісною музикою