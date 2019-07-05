На Львівщині вирішили "заковбасити" Дрогобич

У Дрогобичі, що на Львівщині, в суботу, 6 липня, всіх охочих частуватимуть дрогобицькими ковбасками.

Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької міської ради з посиланням на Туристично-інформаційний центр Дрогобича.

"У Дрогобичі відбудеться унікальний захід, присвячений дрогобицькій ковбасі "Заковбасимо Дрогобич". У програмі заходу передбачається: історія створення дрогобицької ковбаси; приготування дрогобицьких ковбасок. Окрім цього, на гостей свята чекають цікаві розіграші та драйвова музика", - йдеться в повідомленні.

На захід, який відбудеться 6 липня в одному з місцевих ресторанів, запрошують усіх охочих.

Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму. Адже організаторам необхідно знати, скільки дрогобицьких ковбасок потрібно готувати, щоб кожен зміг ними почастуватися.

Як зазначають організатори, участь у заході безкоштовна, а за саме частування ковбасками доведеться внести символічну плату.