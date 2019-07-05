На Львівщині вирішили "заковбасити" Дрогобич
Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької міської ради з посиланням на Туристично-інформаційний центр Дрогобича.
"У Дрогобичі відбудеться унікальний захід, присвячений дрогобицькій ковбасі "Заковбасимо Дрогобич". У програмі заходу передбачається: історія створення дрогобицької ковбаси; приготування дрогобицьких ковбасок. Окрім цього, на гостей свята чекають цікаві розіграші та драйвова музика", - йдеться в повідомленні.
На захід, який відбудеться 6 липня в одному з місцевих ресторанів, запрошують усіх охочих.
Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму. Адже організаторам необхідно знати, скільки дрогобицьких ковбасок потрібно готувати, щоб кожен зміг ними почастуватися.
Як зазначають організатори, участь у заході безкоштовна, а за саме частування ковбасками доведеться внести символічну плату.