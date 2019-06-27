У Дрогобичі відкрили унікальний туристичний об'єкт

У Дрогобичі, що на Львівщині, встановили першу в Україні лого-лаву. Охочі зробити унікальні світлини можуть знайти нову атракцію на площі Замкова Гора.

Про це повідомляє портал "Варто".

"Через рік після того, як було обрано туристичний логотип міста, на площі Замкова гора, де проходять найбільші туристичні маршрути, встановлено лого-лавку. Лого також доповнимо таблицею, на якій буде вказано всіх меценатів, які долучилися до створення лого-лавки", - розповів директор дрогобицького ТІЦ Ігор Чава.

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Вартість лави становить 63 тис. грн, із них 33 тис. виділили з міського бюджету, а 30 тис. зібрала громадськість. Кожен міг долучитися до створення цього туристичного об’єкта. Проєкт підтримали понад п’ятдесят меценатів.