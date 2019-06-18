Туристів відправлять на місця зйомок серіалу "Чорнобиль"

У Києві до кінця червня представлять новий тур містом, що міститиме локації зйомок американського мінісеріалу "Чорнобиль" від НВО.

Про це повідомив начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко на сторінці в Facebook після відвідування зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

"Сьогодні ми готуємо туристичний маршрут по місцях зйомки серіалу. Буде дві версії: скорочена, що включатиме локації в місті та музей Чорнобилю на Подолі (до речі, дуже крутий), та змістовна (трішки самого міста та зона відчуження). Тур по місту буде готовий до кінця місяця, тур по Чорнобилю вже можна замовити у хлопців з компанії "Чорнобиль Тур", – написав Тараненко.

На підтримку ініціативи Управління туризму та промоцій КМДА щодо створення комплексного туристичного продукту Київ – Чорнобиль 19 червня в приміщенні Chernobyl HUB на Андріївському узвозі планують провести практичний воркшоп туру за серіалом "Чорнобиль" від HBO, організований компанією "Чорнобиль тур".

Як повідомив у Facebook керівник компанії Ярослав Ємельяненко, під час воркшопу відбудеться презентація вже готових та запущених в роботу частин туру, а також обговорення та розробка нових частин, зокрема за місцями зйомок серіалу в Києві.

"Друзі, в цю середу ми збираємося на майстер-клас, де поділимося досвідом та працюватимемо над відсутніми ланками туру Київ – Чорнобиль за серіалом HBO. До зустрічі в середу о 16:00!" – сказано в " rel="nofollow" target="_blank">дописі.

Зазначається, що під час воркшопу гіди, туроператори, структури та професійні об’єднання, зацікавлені у створенні та участі в комплексному маршруті за серіалом, зможуть отримати відповіді на запитання щодо серіалу та практичного проведення тематичних турів для іноземців.