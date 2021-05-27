10 українських боксерів боротимуться за олімпійські ліцензії в Парижі

Кваліфікаційний турнір пройде з 4-го по 8-е червня.

Чоловічі та жіночі національні збірні України з боксу провели відкрите тренування на базі в Конча-Заспа перед кваліфікаційним турніром, повідомляє Укрінформ. Тренери спортсменів й самі збірники прояснили ситуацію з олімпійськими ліцензіями й розповіли про функціональну готовність боксерів перед змаганнями.

«Найближчий європейський ліцензійний турнір в Парижі – це наш єдиний шанс завоювати олімпійські ліцензії. Три наших спортсменки можуть отримати ліцензії й ми розраховуватимемо на них. Ми провели збір загальної й спеціальної фізичної підготовки. Зараз підтягуємо техніко-тактичну майстерність. Після повернення з турніру обов’язково зробимо вакцинацію», - сказав головний тренер жіночої збірної з боксу Сергій Гордієнко.

Одна з претенденток на ліцензію Анастасія Чорноколенко детальніше розповіла про підготовку до кваліфікаційного змагання.

«Європейський кваліфікаційний турнір перервали минулого року через пандемію коронавірусу, ми провели лише пару поєдинків тоді й роз‘їхалися по домівках. Перед цим турніром у мене є великий плюс – я знаю своє жеребкування, знаю, з ким боксуватиму в першому бою. Ми провели масштабну підготовку і я зроблю все для отримання ліцензії», - сказала боксерка.

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Після спілкування дівчата полишили залу для тренувань. Потім за справу взялися чоловіки. Вони розпочали розминатися, а головний тренер чоловічої збірної Леонід Лоївський розповів про стан речей в команді.

«На сьогоднішній день ми маємо лише одну олімпійську ліцензію у Колі Буценка, ще сім боксерів виборюватимуть ліцензію на турнірі. Кожен з них хоче виступити на Олімпіаді, тому готуємося. Зараз ми працюємо над технічною майстерністю, проводимо спаринги. З кожним спортсменом персонально готуємося до конкретних суперників, з якими битимемося на турнірі в Парижі. Лідер збірної? Олександр Хижняк. Розраховуємо на його вдалий виступ як на кваліфікації так і, якщо отримає ліцензію, на Олімпіаді», - сказав головний тренер збірної.

«За рік паузи ми встигли дуже плідно попрацювати. Незважаючи на пандемію, з часом ми почали проводити спаринг-сесії, провели багато тренувальних зборів. Вважаю, що ми зараз перебуваємо в гарній формі, щоб завоювати олімпійські ліцензії. Особисто мені треба буде виграти два поєдинки на турнірі. Хочу якомога швидше завоювати ліцензію й готуватися до Олімпіади», - сказав лідер чоловічої збірної України Олександр Хижняк.

Після спілкування з журналістами боксери розпочали розминку. Тренерський штаб дуже неохоче відпускав підопічних на раптові короткотривалі фотосесії – кожен вже налаштувався на робочий процес.

Збірні України з боксу візьмуть участь у європейському кваліфікаційному турнірі, який пройде з 4-го по 8-е червня в Парижі.10 українських боксерів (3 жінки й 7 чоловіків) змагатимуться за можливість виступити на Олімпіаді в Токіо. Наразі олімпійську ліцензію має лише Микола Буценко.

Віталій Ткачук, Київ