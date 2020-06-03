Український боксер Хижняк обраний головою комісії атлетів AIBA

24-річний український чемпіон світу Олександр Хижняк обраний головою комісії атлетів Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA).

Таке рішення прийняв виконком AIBA, повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

"Маю велику честь стати членом виконавчого комітету AIBA як один із представників атлетів. Маю намір забезпечити постійне врахування інтересів боксерів у стратегічних та адміністративних процесах прийняття рішень AIBA. Я поставив ряд пріоритетних завдань для своєї нової ролі, таких як дострокове затвердження календаря AIBA на найближчі роки, включаючи систему кваліфікації до Олімпіади 2024 року. Я також вважаю важливим зробити критерії, які використовуються суддями для оцінювання раундів, прозорішими", - заявив Хижняк.

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Зазначимо, що виконком ухвалив кандидатуру українського боксера переважною більшістю голосів.

Фото: klitschko-brothers.com.