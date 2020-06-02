Українець Захожий у жовтні може боксувати за титул WBC Francophone

Непереможений український суперважковаговик Олександр Захожий у жовтні нинішнього року може провести бій за свій перший професіональний титул.

Про це повідомив менеджер 26-річного боксера Максим Михайльов, інформує Klitschko-brothers.com.

Боксерське шоу може пройти в Німеччині, а Захожий дістане шанс увійти до топ-30 рейтингу WBC.

"Незабаром у Олександра бій в Києві, а на жовтень у Німеччині я планую розіграти для нього титул. Наприклад, за WBC Francophone. Це дасть змогу увыйти до топ-30 WBC", - зазначив Михайльов.

Додамо, що на профі-рингу Захожий переміг у всіх своїх 13-ти боях (в 10-ти - нокаутом).

Фото: facebookm/luckypunch.net.