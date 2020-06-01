Ф'юрі хоче мати найбільший контракт в історії боксу

Чемпіон WBC з боксу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі має намір стати рекордсменом за гонорарами, побивши рекорди таких топових боксерів, як Флойд Мейвезер, Майк Тайсон та Сауль Альварес.

Британець хоче мати найбільший контракт в історії боксу, повідомляє Boxing Scene.

"Мій контракт з Top Rank добігає кінця, він розрахований ще на два бої. Але я не йтиму з боксу. Мені 31 рік, я хочу перепідписати контракт. Хочу велику угоду, маю намір побити всі рекорди як боєць, який поїхав за кордон і отримав найбільший контракт в історії спорту. Більше, ніж Флойд Мейвезер, Канело Альварес або Майк Тайсон. З MTK Global, Top Rank та Френком Уорреном, напевно, це можливо. Тільки-но поб'ю Уайлдера і Джошуа, світ буде моїм. Хочу бачити грандіозний контракт від ESPN або від кого-небудь ще", - заявив Ф'юрі.

Фото: Getty Images.