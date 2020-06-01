Майк Тайсон попросив Кличка-молодшого допомогти з підготовкою

Українець Володимир Кличко отримав запрошення від іншого легендарного боксера американця Майка Тайсона приєднатися до його команди на час підготовки до повернення в ринг.

Про це в інтерв'ю британським ЗМІ заявив чинний володар титулів WBA/WBO/IBF вусуперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Майк Тайсон хоче зробити камбек. Його команда запросила допомогти Володимира Кличка. Вони могли покликати будь-якого бійця, але вибрали Володимира, оскільки він - дуже шанований суперважковаговик і знає, як що працює, - зазначив Джошуа. - Хотілося б, аби у світі боксу мене запам'ятали таким же. Володимир - людина, на якого я рівняюся".

Нагадаємо, що Кличко-молодший був у тренувальному таборі ще однієї легенди боксу - американця Евандера Голіфілда, який також заявив про свою готовність повернутися у професіональний бокс.

Фото: klitschko-brothers.com.