Бій Усик – Чісора не проводитимуть без глядачів

За словами промоутера британця, поєдинок такого рівня не може відбутися в порожньому залі.

Менеджер британського боксера Дерека Чісори Девід Хей не впевнений в організації бою з Олександром Усиком в найближчому майбутньому, повідомляє Boxing Scene.

«На даний момент немає ніякої дати. Щоб організувати великий захід з платою за перегляд, потрібні глядачі, потрібен значний дохід з метою покриття андеркарда та інших витрат, необхідних для великих боїв. На даний момент проведення цього бою виглядає малоймовірним. Це засмучує», - розповів Хей.

Нагадаємо, бій у суперважкій вазі Усика і Чісори перенесли на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Спочатку поєдинок мав відбутися 23 травня в Лондоні, але тепер бій можуть перенести з Великобританії.