Боксерський бій Чісора - Усик може відбутися наприкінці серпня

Поєдинок у суперважкій вазі між британським боксером Дереком Чісорою та українцем Олександром Усиком може пройти найприкінці серпня нинішнього року.

Про це повідомив британський промоутер Едді Гірн, інформує польське видання Ringpolska.

"Ми ведемо переговори з приводу бою Усик - Чісора з багатьма країнами. Необхідно узгодити все із платформою DAZN. Після нашого виступу у Саудівській Аравії вони зрозуміли, що не все обов'язково має відбуватися в США", - сказав також Гірн.

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Спершу бій Усика з Чісорою заплановали на 23 травня у Лондоні. Однак поєдинок перенесли через пандемію коронавірусу.

Фото: ringpolska.