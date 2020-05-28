У липні в Києві запланували масштабне боксерське шоу

Перспективні вітчизняні боксери-професіонали матимуть зможуть вийти на ринг під час масштабного шоу, яке хочуть провести у столиці України наприкінці липня.

Бої проведуть Владислав Сіренко, Олександр Захожий, Петро Іванов та Андрій Великовский, повідомляє на сторінці у Facebook Luckypunch.net. Вечір готує менеджер боксерів Максим Михайльов спільно із колегами з німецької компанії Fächer Sportmanagement та української Top Boxing Generation. Читайте також: Володимиру Кличку повернули усі чемпіонські пояси Михайльов розповів про попередніх суперників своїх підопічних. Сіренку протистоятиме Павло Кроленко з Харкова, Заходжию - Костянтин Довбишенко з Вознесенська, Іванову - харків'янин Роман Шкарупа, а Великовському - Руслан Щельов з Миргорода. На фото: Владислав Сіренко/fightnews.info.