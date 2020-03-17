Бокс: Микола Буценко завоював олімпійську ліцензію

Українська збірна з боксу отримала першу путівку в Токіо-2020, але сам ліцензійний турнір в Лондоні призупинили.

Український боксер Микола Буценко завоював ліцензію на Олімпійські ігри-2020 на Токіо, повідомляє Укрінформ.

Українець виступає у ваговій категорії до 57 кілограм. В 1/8 фіналу Європейського ліцензійного турніру в Лондоні Буценко одноголосним рішенням суддів переміг Артура Базеяна з Вірменії. Це перша ліцензія в боксі на Олімпіаду-2020 для збірної України.

На цьому ж турнірі лідер збірної України Олександр Хижняк у ваговій категорії до 75 кг вийшов у наступний раунд змагань. Він менше ніж за раунд переміг азербайджанського боксера Камрана Шахсуварлі.

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Нагадаємо, що після завершення третього змагального дня ліцензійний турнір в Лондоні припинений через пандемію коронавірусу. Нову дату проведення змагань повідомлять пізніше.