Збірна України визначилася із заявкою на матч з футболістами Бахрейну
Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), до заявки потрапили 23 футболісти, передає Укрінформ.
Заявка збірної України на матч з Бахрейном (за номерами):
1. Георгій Бущан, 2. Олександр Сирота, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Богдан Лєднєв, 8. Артем Бондаренко, 9. Артем Бєсєдін, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Артем Довбик, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Євген Макаренко, 18. Олександр Тимчик, 19. Денис Попов, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін.
Нагадаємо, контрольний поєдинок Україна - Бахрейн відбудеться 23 травня на ОСК «Металіст» в Харкові. Початок зустрічі о 21.00.
Фото: УАФ.