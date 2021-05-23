Травма Яремчука несерйозна, 28 травня він приїде в збірну

Основний нападник збірної України забив 23 голи за «Гент».

Травма нападника «Гента» та збірної України Романа Яремчука, який не зміг дограти вчорашній матч чемпіонату Бельгії проти «Мехелена», виявилася несерйозною, повідомляє телеканал «Футбол».

За словами самого українця, нічого серйозного не сталося. Характер пошкодження поки невідомий.

У п'ятницю, 28 травня, Яремчук відправиться в розташування збірної України, щоб почати підготовку до товариських матчів проти Північної Ірландії та Кіпру.

У нинішньому сезоні Яремчук забив 23 голи і віддав 8 гольових передач в 43 матчах за «Гент».

Як повідомляв Укрінформ, перемігши «Мехелен» (2:1), «Гент» виграв групу плей-офф за право грати в Лізі конференцій УЄФА.