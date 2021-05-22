Яремчук травмувався в матчі з «Мехеленом»

Форвард збірної України достроково покинув поле.

Нападник збірної України і бельгійського «Гента» Роман Яремчук отримав травму в матчі плей-офф чемпіонату Бельгії проти «Мехелена» (2:1), повідомляє AA Gent News, передає Укрінформ.

Українець достроково покинув поле на 79-й хвилині. Характер пошкодження і терміни відновлення футболіста поки невідомі.

У поточному сезоні Яремчук забив 23 голи за «Гент» і віддав вісім гольових передач в 43 матчах команди.

Яремчук є основним нападником збірної України. Форвард потрапив до розширеного списку футболістів, які повинні готуватися до Євро-2020.

Нагадаємо, нападник повинен був приєднається до головної команди країни по завершенні сезону в Бельгії. До початку чемпіонату Європи залишилося 20 днів.

Фото: Getty Images