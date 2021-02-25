«Динамо» перемогло «Брюгге» в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

Футболісти київського "Динамо" завдали поразки бельгійському "Брюгге" і вийшли до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

"Біло-сині" після домашньої нічиєї (1:1) в матчі у відповідь 1/16 фіналу з рахунком 1:0 переграли на виїзді "Брюгге" і продовжать виступ у плей-офф Ліги Європи, повідомляє Укрінформ.

Вирішальний м'яч на стадіоні «Ян Брейдель» в Брюгге забив на 83-й хвилині Віталій Буяльський.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 26 лютого в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія). Перші поєдинки пройдуть 11 березня, матчі у відповідь - 18 березня.